إنبي يحقق انتصاره الأول في الدوري على حساب المقاولون بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق إنبي فوزًا غاليًا أمام نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-2، في إطار الجولة الثانية بدوري we المصري

وبتلك النتيجة، حصد إنبي أول 3 نقاط له في مشوار الدوري هذا الموسم بالمركز السابع، وخلفه المقاولون العرب في المركز الثامن بنفس عدد النقاط.

ولعب إنبي بتشكيل مكون من:

" عبد العزيز البلعوطي - علي فوزي- إبراهيم يحيى- محمد إسماعيل- مروان داود- مصطفى جمال- صلاح ريكو- مصطفى شكشك- دينو بيتر- مصطفى شلبي- جون ايبوكا".

وعلى الجانب الأخر ، دخل المقاولون المباراة بتشكيل مكون من:

" محمد أبو السعود- باسم علي- فاروقا نور الدين- محمد سمير- حسن الشامي- عبد الرحمن جبنه- عبد الله ياسين- أحمد مجدي- محمد حمدي زكي - جون أوكلي- لويس هينيستروزا".

وتمكن اللاعب جون ايبوكا من إحراز الهدف الأول لفريق إنبي في الدقيقة 5، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه في شباك المقاولون العرب.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح انبي بعد العودة لتقنية الفيديو ليتقدم لتنفيذها جون إيبكو ويسددها بنجاح على يسار حارس مرمى المقاولون في الدقيقة 56.

وسجل دينو بيتر الهدف الثالث لفريق إنبي في الدقيقة 69، مستغلا عرضية أرضية من مواطنه النيجيري جون إيبكو، حولها بطريقة رائعة في مرمى المقاولون العرب.

وقرر حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 83 بعد سقوط عمر بسام داخل منطقة جزاء إنبي، وتقدم محمد سمير لينفذ الكرة بنجاج على يسار حارس مرمى إنبي، ليقلص النتيجة.

وقبل صافرة نهاية المباراة تمكن اللاعب محمد سالم من تسجيل الهدف الثاني للمقاولون العرب في الدقيقة 90+6، بتسديدة قوية بعد وصول الكرة له داحل منطقة الجزاء.

جون ايبوكا يفتتح النتيجة #انبي_المقاولون pic.twitter.com/aU0djEiMSZ