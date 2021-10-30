تقارير تركية: جالاتا سراي توصل لاتفاق مع محمد النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية تركية، أن نادي جالاتا سراي نجح في التوصل لاتفاق مع محمد النني لاعب خط وسط نادي أرسنال، للحصول على توقيعه خلال شهر يناير القادم.

ووفقًا لما ذكره موقع فوتو ماك التركي، فإن جالاتا سراي نجح في الاتفاق مع النني بعد عدة أشهر من المفاوضات السابقة بينما، والتي جاءت نهايتها بالفشل.

وأوضح الموقع، أن جالاتا سراي وضع النني على رأس أولوياته لتدعيم خط الوسط في الفترة المقبلة، وهو ما قابله عدم الاعتماد على اللاعب في أرسنال خلال الموسم الجاري.

وكان جالاتا سراي قد تفاوض مع النني لضمه في الصيف الماضي، إلا أن اللاعب المصري طلب الحصول على 3.5 مليون يورو للموافقة على الانتقال لمدة أربعة مواسم.

واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن أرسنال لن يمانع الاستغناء عن النني خاصة أنه ليس متواجدًا في خطط الفريق المستقبلية، إلى جانب الرغبة في توفير راتبه في أقرب وقت ممكن.