حسام حسن: أنا أول من يلام.. لكن لن أخسر لاعب بسبب خطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، بأنه أول من يوجه له اللوم على أخطاء الفريق، لكنه رفض فكرة استبعاد لاعب كونه ارتكب خطأ في مباراة.

وقال حسام حسن عقب الفوز على فيوتشر 3-2: "الحمد لله على النتيجة وتوفيق ربنا، وحاولنا استكمال الأداء بنفس الأسلوب الذي انهينا به المباراة الماضية، ولعبنا بتشكيل مشابه".

وتابع: "كنت أتمنى أن نخرج الشوط الأول بفارق هدف، لكن الهدف الذي جاء من خطأ أمام منطقة الـ18 منح الفرصة لفيوتشر من اجل السيطرة على المباراة".

وأضاف: "حاولت اقناع اللاعبين بين شوطي المباراة بأننا من منحنا الفرصة لفيوتشر لدخول المباراة، ثم تقدم فيوتشر في الشوط الثاني بهدف من خطأ في التمركز".

وواصل: "أتمنى ألا نتأخر في النتيجة، لكن العودة من التأخر بالتأكيد شيء ايجابي".

واستطرد: "حصلنا على ركلات جزاء دون العودة إلى حكم الفيديو المساعد، وهذا يؤكد أن ركلات الجزاء لا تقبل التشكيك".

وأردف: "لو استبعدت لاعب لأنه أخطأ في لعبة سوف يتراجع على المستوى النفسي، ويمكن أن أفقده، لكنه (داميون لوي) لاعب دولي وله خبراته وكنت أرغب في الاعتماد عليه لأنه كما يخطئ يقدم أشياء ايجابية".

وواصل: "إذا تكررت الأخطاء أنا أول من يحاسب، وبالفعل عدد الأهداف التي استقبلها الفريق كثيرة، وكل من يقول أن هناك أخطاء محق، وأنا أيضا مطالب بتصحيح أخطائي".