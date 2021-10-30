ظهور أول وغياب 9 لاعبين في قائمة الأهلي لمباراة البنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز 2021/2022.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي مساء غد الأحد ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري على ملعب "الأهلي we السلام".

وشهدت القائمة استدعاء الوافد الجديد كريم فؤاد الذي تعاقد معه الأهلي قادما من النجوم مطلع الموسم الجاري.

وغاب لاعب الوسط المالي أليو ديانج بداعي الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام الإسماعيلي.

واستمر غياب كل من محمد الشناوي، رامي ربيعة، محمود متولي، محمود وحيد، محمد محمود، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

الدفاع: ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني، علي معلول، كريم فؤاد.

الوسط: عمرو السولية، أكرم توفيق، حمدي فتحي.

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، حسين الشحات، لويس ميكيسوني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي، بيرسي تاو.

وفي الهجوم: حسام حسن، محمد شريف.

يذكر أن الأهلي فاز على الإسماعيلي في الجولة الأولى برباعية نظيفة على ملعب برج العرب، كما حقق البنك الأهلي الثلاث نقاط بعد تجاوز طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.