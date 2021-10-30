نتيجة مباراة اليوم بين تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الانجليزي..جيمس يؤكد الصدارة

نتيجة مباراة اليوم بين تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الانجليزي، التي أقيمت بعد عصر اليوم السبت 30 اكتوبر في إطار الجولة الـ 10 من المسابقة.

رغم اللعب دون مهاجم صريح، كان تشيلسي الطرف الأقوى في مباراته اليوم أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3/صفر، بفضل ثنائية الجناح الدولي الإنجليزي «ريس جيمس»، لينتصر ويؤكد صدارته لجدول الترتيب على ملعب سان جيمس بارك.

صمد صاحب الأرض بصعوبة حتى الدقيقة 65 قبل أن يسدد ريس جيمس كرة قوية بقدمه اليسرى في شباك الحارس كارل دارلو، ثم أضاف هدفًا ثانيًا في المكان ذاته بقدمه اليمنى بعد 12 دقيقة فقط.

وتكفل متوسط الميدان الدولي الإيطالي «جورجينيو» بتسجيل الهدف الثالث إثر ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 81.

وسدد نيوكاسل أول كرة على المرمى في الدقيقة 83، لكن الفريق ظهر بشكل متواضع على أرضه، ولم يحقق أي فوز في أول عشر مباريات بالدوري في واقعة تحدث للمرة الثالثة فقط في تاريخ النادي.

ويتصدر تشيلسي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول، واستغل بفوزه على نيوكاسل تعثر مانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام كريستال بالاس ليبتعد عن وصيفه في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بفارق خمس نقاط، ويأتي نيوكاسل في المركز 19 وله أربع نقاط فقط.

وحقق تشيلسي الفوز رغم غياب العديد من العناصر الهجومية مثل روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر وكريستيان بوليسيتش، لكن في النهاية احتاج تشيلسي إلى هدفين من الظهير الجناح جيمس ليخرج بالانتصار ويعزز تصدره للدوري الانجليزي الممتاز.

وقال جيمس الذي سجل أيضا خلال الفوز 7-صفر على نوريتش سيتي في الجولة الماضية من البريميرليج «أعتقد أن الهدف الأول كان الأفضل لي بقدمي الضعيفة، وكانت اللمسة الأخيرة جيدة. كنا نعرف أننا سنخوض مباراة صعبة هنا. كنا نحتاج إلى كسر صمودهم واستغرق الأمر الكثير من الوقت».