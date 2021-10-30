أهداف مباراة السد والاهلي في الدوري القطري..الزعيم يكتسح برباعية

شاهد أهداف مباراة السد والاهلي في الجولة الثامنة من الدوري القطري “دوري نجوم قطر” ضمن مباريات اليوم السبت 30 أكتوبر 2021.

انفرد السد بصدارة جدول ترتيب دوري نجوم قطر بعدما أكتسح ضيفه الاهلي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهم على ستاد جاسم بن حمد.

ورفع السد رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الدحيل الوصيف، في المقابل توقف رصيد الأهلي عند خمس نقاط في المركز العاشر.

جاءت المباراة قوية من جانب السد الذي تميز بالهجوم السريع، على عكس فريق الأهلي الذي التزم بالتأمين الدفاعي ومحاولة إبعاد لاعبي السد عن المناطق الخطرة.

وأثمرت سيطرة السد عن التقدم بالهدف الأول عن طريق حسن الهيدوس في د 25، بعد استغلال التوغل الناجح لبغداد بونجاح وسط دفاع الأهلي، قبل أن تمرر الكرة للهيدوس والذي وضعها بقدمه اليسرى على يمين الحارس افانيلدو مسجلاً الهدف الأول للسد في المباراة.

وفي د 36 سجل السد هدف ولكن حكم المباراة ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو الـ VAR، بسبب تواجد بغداد بونجاح المشارك في اللعبة في حالة تسلل، وبمرور الوقت انتهى الشوط الأول بتفوق السد بهدف نظيف.

ضغط الأهلي بقوة مع بداية الشوط الثاني وتفوق في وسط الملعب من أجل الوصول لمرمى السد، وكاد البديل الدوكالي الصيد أن يسجل هدف التعادل في د 48، عقب تصويبته القوية من على حدود منطقة الجزاء والتي أبعدها حارس السد سعد الدوسري لضربة ركنية.

استعاد السد نشاطه واستحوذ لاعبوه على الكرة خاصة في المناطق الهجومية، وفي د 54 سجل بغداد بونجاح الهدف الثاني للسد، عقب عرضية عبدالكريم حسن من الجانب الأيسر والتي أسكنها من فوق حارس الأهلي محرزاً الهدف الثاني لفريقه في المباراة.

ونجح الأهلي في تقليص الفارق بهدف من ضربة جزاء، بعد عرقلة عبدالرحمن الحرازي من قبل مدافع السد عبدالكريم حسن، والتي ترجمها المهاجم باتريك إيزي في شباك السد محرزاً هدف فريقه الوحيد في المباراة.

جاء رد السد سريعاً على هدف الأهلي، عندما أحرز أندريه آيو الهدف الثالث للسد في د 79 من ضربة جزاء، والتي تم احتسابها بعد عرقلة بغداد بونجاح من قبل إبراهيم ماجد مدافع الأهلي، ليترجمها أندريه آيو في شباك الأهلي.

ثم أحرز بغداد بونجاح هدفه الثاني والرابع للسد من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

وانطلقت صافرة بداية مباراة السد والاهلي في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش.

ونقل بث مباشر مباراة السد والاهلي في الدوري القطري على قناة الكأس الرياضية 2 بصوت المعلق الرياضي “سمير اليعقوبي”، بالأضافة الى قناة بين سبورت 3 بصوت المعلق الرياضي “أحمد البلوشي”.

شاهد فيديو أهداف مباراة السد والاهلي في الدوري القطري