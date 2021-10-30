نتيجة مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي..العالمي يُواصل نزيف النقاط

نتيجة مباراة النصر والفيحاء في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، ضمن مباريات اليوم السبت 30 أكتوبر 2021.

انتزع الفيحاء نقطة ثمينة من ضيفه النصر عقب تعادلهما 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

بهذا التعادل رفع الفيحاء رصيده الى النقطة 14 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، كما رفع النصر رصيده الى النقطة 13 في المركز السابع.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم النصر بهدف دون مقابل في الدقيقة 17، سجله اللاعب “سامي النجعي” من متابعة جميلة لتسديدة تاليسكا التي أرتدت من الحارس الصربي “فلاديمير ستويكوفيتش”.

كان الفيحاء قد تعرض للخسارة امام الباطن صفر-2 في الجولة الماضية بالدوري السعودي، على الجانب الآخر تلقى النصر هزيمة على ملعبه بالجولة الماضية امام الاتفاق صفر-1.

وخلال الشوط الثاني تعادل الفيحاء في الدقيقة 84 عن طريق “رأسية” جميلة من اللاعب “مالك عبد المنعم”، لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بين الفريقين 1-1.

انطلقت صافرة بداية مباراة النصر والفيحاء في تمام الساعة 18:50 بتوقيت مصر، 19:50 بتوقيت السعودية، 16:50 بتوقيت جرينتش.

ونقل بث مباشر مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي على القناة السعودية SSC الاولى الرياضية، وتولى مهمة التعليق عليها كلاً من “عبد العزيز السبر” والمعلق “عبدالله الغامدي”.