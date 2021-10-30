اهداف مباراة اليوم بين الاتحاد وفيوتشر في الدوري المصري «زعيم الثغر يواصل الإبهار»

شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم بين الاتحاد السكندري وفيوتشر في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري WE، ضمن مباريات اليوم السبت 30-10-2021.

واصل الاتحاد السكندري الإبهار في الدوري المصري 2021/2022، بعدما فاز على ضيفه فيوتشر اف سي، بثلاثة اهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية على استاد الاسكندرية.

ونال الاتحاد السكندري تحية وتقدير الجميع في الجولة الافتتاحية حين انتزع تعادلًا درامتيكيًا من أمام جاره سموحة، فبعد أن كان متأخرًا بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، عاد في الشوط الثاني ليتعادل بنتيجة (4-4).

وبتحقيقه الفوز الأول في الدوري المصري هذا الموسم على حساب فيوتشر، رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول، في انتظار باقي نتائج مباريات الجولة.

على الجهة المقابلة، تجمد رصيد نادي فيوتشر عند 3 نقاط في المركز السابع بجدول الترتيب، والتي حصدها من فوزه في مباراته الأولى أمام فاركو والتي انتهت بنتيجة (1-0).

وافتتح المهاجم الأنجولي كريستوفاو مابولولو التسجيل لنادي الاتحاد السكندري في الدقيقة الثامنة، حينما استغل كرة حائرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية في شباك محمود جنش.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، نجح أحمد رفعت في تعديل النتيجة لصالح فيوتشر من ضربة ثابتة على حدود منطقة الجزاء سددها بروعة من فوق حائط الصد.

ومع بداية الشوط الثاني عاد رفعت ليسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة (47)، بعدما وضعه مروان محسن في مواجهة المرمى بتمريرة رائعة، هيأها لنفسه وسدد كرة على يسار الحارس.

وعدل المدافع الجاميكي داميون لوي النتيجة لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة (51)، حين تقدم في ضربة ثابتة من الجهة اليسرى لعبت عالية داخل المنطقة ليقابلها برأسية قوية في الشباك.

واحرز مابولولو الثنائية والثالث لزعيم الثغر في الدقيقة (65)، من ضربة جزاء تحصل عليها خالد الغندور بعد إعاقة من حارس المرمى جنش، سددها المهاجم الأنجولي بثقة عالية.

اهداف مباراة اليوم بين الاتحاد وفيوتشر في الدوري المصري