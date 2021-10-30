تشكيلة برشلونة الاساسية في مباراة اليوم امام ألافيس في الدوري الاسباني.. أول ظهور بعد كومان

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة برشلونة الأساسية في مباراة اليوم امام ألافيس في الدوري الاسباني الجولة 12، المقرر إقامتها على ملعب كامب نو، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يجري برشلونة مباراة اليوم تحت قيادة المدرب الجديد للفريق سيرجي بيزخوان، بعد اقالة المدير الفني الهولندي رونالد كومان يوم الأربعاء الماضي بعد الهزيمة أمام رايو فاليكانو بهدف نظيف.

وشهدت قائمة برشلونة في مباراة اليوم توجيه الدعوة لليافع المغربي “عبد الصمد الزلزولي” لأول مرّة مع الفريق الأول للبلوجرانا.

وسيغيب عن البارسا في مباراة اليوم كل من بيدري و فرانكي دي يونج و سيرجي روبيرتو و مارتن برايثوايت بسبب الإصابة، بالاضافة إلى انسو فاتي، الذي لم يشارك ضد رايو فاليكانو ولم يتدرب مع الفريق في الأيام القليلة الماضية.

تشكيلة برشلونة الأساسية في مباراة اليوم امام ألافيس في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: اوسكار مينجويزا، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، جافي، نيكولاس فيرنانديز

خط الهجوم: سيرجينو ديست، سيرجيو أجويرو، ممفيس ديباي.