لاعب تونسي يسجل هدفاً خرافياً في الدوري الفرنسي

الشارقة - اميمة ياسر -

سجل النجم الدولي التونسي، وهبي الخزري، مهاجم سانت إيتيان الفرنسي، هدفًا خرافيًا في شباك فريق ميتز، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي.

وأحرز الخزري هدفه من قبل منتصف الملعب مستغلًا تقدم أليكساندر أوكيدجا، حارس مرمى ميتز، ليضعها في المرمى مسجلًا هدف التعادل.

ونال هدف النجم التونسي العديد من الإشادات نظرًا لدقة التصويب وصعوبته بالإضافة للمسافة البعيدة، التي تصل إلى 15 ياردة من قبل خط المنتصف.

وبهذا الهدف، رفع وهبي الخزري رصيده التهديفي في الدوري الفرنسي إلى 7 أهداف، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري، بفارق هدف عن المتصدر.

ويحتل الكندي جوناثان ديفيد، مهاجم ليل، صدارة هدافي ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 8 أهداف، في حين يأتي الفرنسي جايتان لابوردي، مهاجم رين، المركز الثاني بالتساوي مع المهاجم التونسي وهبي الخزري.

وعلى الرغم من تألق الخزري مع سانت إيتيان، إلا أن فريقه يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط، دون تحقيق أي انتصار حتى الآن ليتعقد موقف الفريق، ويقترب من الهبوط في ظل تراجع النتائج.

ولم يسجل سانت إيتيان منذ بداية الموسم طوال 12 مباراة، سوى 12 هدفا بواقع هدف لكل مباراة، منها 7 أهداف لصالح وهبي الخزري ليصبح الورقة الرابحة للفريق.