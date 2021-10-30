أسيست وهدف ملغي.. صلاح يشارك في تعادل ليفربول وبرايتون في مباراة مثيرة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعادل ليفربول مع ضيفه برايتون، 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد"، عصر السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

وسجل القائد جوردان هندرسون هدف ليفربول الأول في الدقيقة الرابعة، بتمريرة ساحرة من محمد صلاح من الناحية اليمنى وسددها الدولي الإنجليزي على يمين حارس برايتون في الدقيقة الرابعة.

وأضاف السنغالي ساديو مانى هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 24 ليرفع رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم.

وسجل إينوك مويبو هدف برايتون الأول بطريقة رائعة من فوق الحارس أليسون بيكر في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني سجل محمد صلاح هدفا لفريق ليفربول في الدقيقة 48، ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 65، ينجح المهاجم البلجيكي ليناردو تروسارد من تسجيل هدف تعادل برايتون.

بتلك النتيجة يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب الصدارة الذي تغلب على نيوكاسل يونايتد، بينما يتواجد فريق برايتون في المركز السادس برصيد 16 نقطة.