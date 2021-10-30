شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمود علاء تعلن إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إيمي محمود، زوجة محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت زوجة لاعب القلعة البيضاء عبر حسابها على إنستجرام: إيجابي كورونا الحمد لله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني ويعافيني يا رب العالمين.



ايمي محمود

وطالب لاعبو الزمالك إدارة النادي بضرورة صرف جزء من مستحقات الموسم الحالي والمتأخرات خلال الأيام المقبلة، وتحديدا قبل مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 3 للدورى.

ومنح لاعبو الزمالك إدارة النادي فرصة حتى يوم الخميس المقبل قبل مباراة القمة، وذلك لتوفير جزء من مستحقاتهم، خاصة أن الزمالك صرف جزء بسيط من مستحقات الموسم الحالي في بداية الموسم، ويتبقى أكثر من 15% من قيمة مقدمات عقود الموسم الحالي لم يتم صرفها.

من ناحية أخرى، ألقى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على لاعبي الفريق مساء اليوم السبت قبل خوض التدريب الأخير، استعدادا للقاء طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

فيما أدى لاعبو الفريق إطالات بفندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب، وقام الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لأداء الإطالات.

ويختتم الفريق الأبيض تدريباته في الخامسة والربع مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له مساء غد الأحد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.