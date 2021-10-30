شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي لمواجهة البنك.. ظهور أول لكريم فؤاد واستمرار استبعاد طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمباراة فريق البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء غد الأحد، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم السبت، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي.

وشهد مران الأهلي محاضرة فنية وتدريبات بدنية متنوعة، أعقبها خوض اللاعبين تقسيمة قوية استعدادًا لمواجهة الغد.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي للمبيت بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمباراة البنك الأهلي غدًا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام البنك الأهلي ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

وسجل رباعية الأهلي في شباك الإسماعيلي كل من علي معلول من ركلة جزاء، وأضاف بيرسي تاو في أول ظهور رسمي له مع الأهلي الهدفين الثاني والثالث، قبل أن يختتم أحمد عبد القادر الرباعية بعد مشاركته في الشوط الثاني.