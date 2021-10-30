شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يفتح باب الترشح الإثنين المقبل ويحدد 5 ديسمبر موعدا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، فتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد بعد غد الإثنين، وذلك عن دورة 2021/ 2024، ويستمر فتح باب الترشح حتى يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر، على أن يتم استقبال طلبات الترشح في تمام العاشرة صباحاً.

كما دعا مجلس الاتحاد جمعيته العمومية للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 للنظر في جدول الأعمال واجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، خلال اجتماعين حيث يكون الاجتماع الأول في الثالثة عصرا والثاني في تمام الخامسة مساء.

وأعلن أمير وجيه بطل العالم وأسطورة الاسكواش المصرى ترشحه رسميا على منصب رئاسة اتحاد الاسكواش فى الانتخابات المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة، وأكد امير وجيه عزمه التقدم بأوراق ترشيحه فور فتح باب الترشيح الاسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يعلن وجيه عن قائمة موحده خلال الساعات القادمة وتضم أبرز الاسماء اللامعه التى حفرت اسماءهم فى لوحة الشرف فى لعبة الاسكواش.

واتخذ أمير هذه الخطوة بعدما تعرض لضغوطات كبيرة من أغلب عناصر اللعبه والأندية بضرورة الإقبال أملا فى التغيير ودمج عناصر جديدة وشابه تمتلك الطموح والابداع.

وينتظر وجيه التقدم بأوراق ترشحه للبدء فى اعلان برنامجه الانتخابى والطموح.

ويذكر أن امير وجيه يمتلك سجل حافل من الانجازات والأرقام القياسية سواء كان لاعبا او مدربًا، وأكد أمير وجيه انه لديه رؤية جديدة وتطلع إلى إحداث نقله كبيرة فى عالم الاسكواش تواكب العصر الجديد الذى تسير عليه مصر الجديدة، موضحا انه سيحاول نقل كل خبراته الدولية فى تطوير الاسكواش المصرى وجعله منبرا للعالم فى كل الملفات.