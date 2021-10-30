شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا من بيراميدز يمثلون منتخب مصر لمبتورى الأطراف فى كأس الأمم الأفريقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المنتخب المصري لكرة القدم لمبتوري الأطراف في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في العاصمة التنزانية دار السلام، خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبلين.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة بقائمة تضم 12 لاعبا من بينهم 11 لاعبا من صفوف نادي بيراميدز الذي أعلن في وقت سابق عن تكوين أول فريق لمبتوري الأطراف في الكرة المصرية، بالإضافة إلى لاعب آخر محترف في الخارج.

وتشارك في البطولة التي تقام بتنزانيا 16 دولة أفريقية، وهم أنجولا حامل اللقب ونيجيريا وصيف البطل، وليبيريا حامل البرونزية، وتنزانيا البلد المضيف، إضافة إلى الكاميرون وسيراليون وكينيا وغينيا وغانا والمغرب وإثيوبيا وأوغندا وزنجبار وجامبيا وتوجو ورواندا، بالإضافة إلى المنتخب المصري.

ويبدي نادي بيراميدز ورئيسه التنفيذي المهندس ممدوح عيد اهتماما بالغا بفريق الكرة لمبتوري الأطراف، ويحرص دائما على التواصل مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين والوقوف على تجهيزاتهم للمشاركة في مختلف البطولات.