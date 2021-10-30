شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعادل مع فيوتشر 1 / 1 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الاتحاد السكندرى الشوط الأول من مباراته مع فيوتشر، على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، على استاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الاتحاد في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء عن طريق مهاجمه الأفريقي مابولولو، وتعادل أحمد رفعت من كرة ثابتة لفيوتشر في الدقيقة 43 من زمن اللقاء.

مباراة اليوم رغم أنها الأولى تاريخيا بين الفريقين في الدوري، لكنها مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل مع سموحة بأربعة أهداف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز فيوتشر على فاركو بهدف دون رد في نفس الجولة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي: "عبد المنصف لحراسة المرمى، ورباعي الدفاع مروان عطية،داميون لوي،السيد سالم، صبري رحيل ، وفي الوسط سعيدو سيمبوري، أحمد مانجا، الحناوي، الغندور، عادل ميسي، ومهاجم وحيد هو مابولولو.

فيما جاء تشكيل فيوتشر كالآتي: "حارس المرمى: محمود جنش، والدفاع: جوناثان نجويم ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وكريم عرفات، والوسط: غنام محمد وعمر سافيولا وامامهما احمد رفعت وناصر ماهر وعمر كمال عبد الواحد، والهجوم: مروان محسن".

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة خوض لقاءات الدوري بروح قتالية مثلما ظهر على أداؤهم في مباراة سموحة بالجولة الأولى للمسابقة حيث تمكن الفريق من قلب تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول لتعادل بأربعة أهداف لكل فريق مشدداً على المدافعين ضرورة التركيز الدفاعى لتلافى الأخطاء الساذجة التي كلفت الفريق أربعة أهداف في أول مباراة.

في المقابل طالب على ماهر المدير الفني لفيوتشر لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لتدشين موسم مميز في أول تواجد لهم بدوري الأضواء والشهرة لاسيما بعد اكتساب دفعة معنوية هائلة من الفوز على فاركو في بداية المشوار.