شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم فيوتشر 3 / 2 ويرتقى لصدارة الدورى مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مثيرا على ضيفه فيوتشر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على استاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الاتحاد في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء عن طريق مهاجمه الأفريقي مابولولو، فيما تعادل أحمد رفعت من كرة ثابتة لفيوتشر في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، وارتفعت وتيرة الإثارة في الشوط الثاني، بعدما سجل أحمد رفعت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 47، لينتفض بعدها الاتحاد، حيث نجح مدافعه الجامايكي داميون لوي في تسجيل الهدف الثاني لزعيم الثغر مدركا التعادل في الدقيقة 51، وعاد بعدها مابولولو ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

وأهدر الاتحاد السكندري ضربة جزاء ثانية تحصّل عليها من لمسة يد على مروان محسن مهاجم فيوتشر في منطقة جزاء فريقه، سددها كريم الديب في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، وتصدى لها جنش حارس فيوتشر، وشهدت اللحظات الأخيرة إثارة كبيرة بين الفريقين.

بهذه النتيجة يحصد الاتحاد ثلاثة نقط ثمينة ليصل رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الدورى مؤقتا، فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة الثالثة في المركز الثالث بفارق الأهداف.

مباراة اليوم على الرغم من أنها كانت الأولى تاريخيا بين الفريقين في الدوري، إلا أنها كانت مواجهة مثيرة للفريقين دخلها زعيم الثغر بعد التعادل مع سموحة بأربعة أهداف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز فيوتشر على فاركو بهدف دون رد في نفس الجولة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي: "عبد المنصف لحراسة المرمى، ورباعي الدفاع مروان عطية، داميون لوي، السيد سالم، صبري رحيل، وفي الوسط سعيدو سيمبوري، أحمد مانجا، الحناوي، الغندور، عادل ميسي، ومهاجم وحيد هو مابولولو.

فيما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "حارس المرمى: محمود جنش، والدفاع: جوناثان نجويم ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وكريم عرفات، والوسط: غنام محمد وعمر سافيولا وامامهما احمد رفعت وناصر ماهر وعمر كمال عبد الواحد، والهجوم: مروان محسن".