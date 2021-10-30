شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يطالبون إدارة النادي بصرف جزء من مستحقاتهم قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب لاعبو الزمالك من إدارة النادي ضرورة صرف جزء من مستحقات الموسم الحالي والمتأخرات خلال الأيام المقبلة وتحديدا قبل مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 3 للدورى.

ومنح لاعبو الزمالك إدارة النادي فرصة حتي يوم الخميس المقبل قبل مباراة القمة، وذلك لتوفير جزء من مستحقاتهم ، خاصة أن الزمالك صرف جزء بسيط من مستحقات الموسم الحالي في بداية الموسم، ويتبقي اكثر من 15 % من قيمة مقدمات عقود الموسم الحالي لم يتم صرفها.

من ناحية أخرى، ألقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على لاعبي الفريق مساء اليوم السبت قبل خوض التدريب الأخير، استعدادا للقاء طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

فيما أدى لاعبو الفريق إطالات بفندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب ، وقام الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لأداء الإطالات.

ويختتم الفريق الأبيض تدريباته في الخامسة والربع مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له مساء غد الأحد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قد أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة، وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.