شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انتهاء كأس مصر القديم.. إعلان قرعة الدور التمهيدي للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري الاتحاد المصري لكرة القدم في الحادية عشر صباح الثلاثاء المقبل 2 نوفمبر قرعة الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر لموسم 21-2022 بمقر الاتحاد، وبمشاركة أندية الأقسام الثاني والثالث والرابع ، فيما وجه اتحاد كرة القدم بإتاحة الفرصة أمام الأندية التي لم تستكمل إجراءات الاشتراك في البطولة حتى غد الموافق 31 أكتوبر الحالي.

وكان الاتحاد المصري قد قرر تحديد مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر لموسم 20-2021 على أن تقام قبل انطلاق دور ال32 للبطولة في نسختها الجديدة.

يذكر أن بطولة الكأس لموسم 20-2021 يتبقى على الانتهاء منها مباراة من دور ال 8 ومباراتا قبل النهائي والمباراة النهائية.