شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكرم مصطفى عسل لاعب الاسكواش بعد تتويجه ببطولة أمريكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم النادي الأهلي، مصطفى عسل المصنف العاشر عالمياً ولاعب القلعة الحمراء في الاسكواش، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة أمريكا المفتوحة، عقب فترة قصيرة من تتويجه ببطولة العظماء الثمانية التي أقيمت في مصر.

ومن المقرر أن يتقدم مصطفى عسل في تصنيف شهر نوفمبر المرتقب ليصل إلى المركز السادس وذلك بعد أدائه المميز في الفترة الأخيرة.



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وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن تصنيف اللاعبين لشهر أكتوبر الجارى، وحافظ البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الثانى على التوالى والثانى والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

وتخطى على فرج، أسطورة الاسكواش المعتزل رامى عاشور، ليصبح ثالث أكثر لاعب مصرى هيمنة على صدارة الاسكواش العالمى ، ويسبقه عمرو شبانة برصيد 33 شهراً ومحمد الشوربجى برصيد 50 شهراً.

كما استمر محمد الشوربجى فى المركز الثانى، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع والنيوزلاندى بول كول فى المركز الثالث.

فيما استقر مروان الشوربجى في التصنيف الخامس، وواصل كريم عبد الجواد تواجده في المركز السادس، وفارس الدسوقي في المركز السابع، وتواجد مصطفى عسل بالمركز العاشر.