شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ إجراءات الاستئناف على حكم بوطيب بتغريم النادى 2.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مسئولي اللجنة التي تدير نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، المستشار القانوني للقلعة البيضاء نصر عزام، ببدأ إجراءات الاستئناف على الحكم الذى صدر لصالح المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، بتغريم النادى 2.5 مليون دولار، وذلك بعدما قام اللاعب بتقديم شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد الزمالك، وحصل على حكم الغرامة، حيث يقوم المستشار القانوني للزمالك في الوقت الحالي بدراسة كافة جوانب القضية قبل الاستئناف على العقوبة.

ويحق لنادى الزمالك الاستئناف على عقوبة الغرامة التي صدرت لصالح خالد بوطيب خلال 21 يوما من صدور الحكم، لاسيما وإن الزمالك سيستند على الأوراق التي سبق وتم تقديمها للمحكمة الرياضية والتي تفيد انقطاع اللاعب عن التدريب دون الحصول على إذن ورغم ارتباطه بعقد مع الزمالك.

وكان طارق جبريل، أمين صندوق الزمالك، علّق على القضايا والعقوبات التي تم توقيعها على نادي الزمالك وآخرها عقوبة بوطيب، قائلاً "باتمان وسوبر مان لا يمكنهما أن يعملا في هذه الظروف، نتمنى أن نرضى الجماهير ولكن نواجه أزمات كثيرة جداً، ونحاول إنها الأزمات رغم تصدير المشاكل من التاريخ القريب".

وأضاف: "واجهنا 17 قضية قمنا بحل 9 قضايا ودفعنا الكثير من الأموال، يقولون إن هذه القضايا غير حقيقية وإننا من نخترعها ولكن الأمر موجود والناس تعلم هذه العقوبات والقضايا قبل حتى أن تصل إلينا، نواجه مشاكل كبيرة، القضايا ليست وهمية، ولكن تم الاستهتار بإنذارات الفيفا في وقت سابق فتراكمت العقوبات الآن".

وواصل جبريل: "صدر حكم بخصوص خالد بوطيب ضدنا دون أن نرد على الفيفا، وبوطيب قدم مستندات، ولا أحد يضمن أن المستندات التي سنقدمها ستنهي الأمر، وسنسير في الاتجاهين الودي والرسمي، كان أولى أن ندفع مستحات لاعبينا دون أن ننشغل بهذه القضايا.. هناك احتمال أن نصل إلى تخفيض أو نكسب القضية لذلك سنسير في الاتجاه الرسمي في قضية بوطيب، ولكن إذا وجدنا أن الأمر غير مجدي سنتحدث مع اللاعب".