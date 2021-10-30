شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية على هامش تدريب الزمالك استعدادا لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على لاعبي الفريق مساء اليوم السبت قبل خوض التدريب الأخير، استعدادا للقاء طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

فيما أدى لاعبو الفريق إطالات بفندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب ، وقام الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لأداء الإطالات.

ويختتم الفريق الأبيض تدريباته في الخامسة والربع مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له مساء غد الأحد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قد أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة، وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.