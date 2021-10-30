شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المقاولون وإنبي في الجولة الثانية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة إنبي في تمام الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى.

خط الظهر: باسم علي، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي.

خط الوسط: أحمد مجدي، محمد حمدي زكي، عبد الرحمن جبنة، عبد الله ياسين، لويس إدوارد.

ويقود الهجوم: جون أوكلي

كما أعلن حلمي طولان المدير الفني لإنبي عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي: البلعوطي، علي فوزي، إبراهيم يحيى، مصطفى شلبي، صلاح ريكو، محمد إسماعيل، مروان داوود، جون إيبوكا، مصطفى جمال، دينو بيتر، مصطفى شكشك.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بالبحث عن أول ثلاث نقاط لهم في المسابقة لتدشين انطلاقة تصحح الأوضاع بعد الخسارة من الزمالك في أول ظهور من المسابقة محذراً من خطورة إستمرار الفرص السهلة أمام المرمى وغياب التركيز الدفاعى .

في المقابل طالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بإستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها من الفوز على الشرقية للدخان بالجولة الأولى للمسابقة عن طريق تحقيق الفوز الثانى على التوالي أمام منافس عنيد يعد من أهم الأندية في الايجيبشن ليج.