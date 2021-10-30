شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطمئن على حالة صلاح محسن.. ومران قوي للحراس بمران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مع صلاح محسن لاعب الفريق من أجل الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في مشطية القدم.

واستكمل صلاح محسن تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في مشطية القدم، التي أبعدته عن التدريبات الجماعية الأخيرة.

وكان الفريق قد واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم السبت، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي في بطولة الدوري العام.

وشهد مران الفريق محاضرة فنية وتدريبات بدنية متنوعة أعقبها خوض اللاعبين تقسيمة قوية استعدادًا لمواجهة الغد.

فيما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في مران الفريق اليوم. وخضع الرباعي لتدريبات فنية متنوعة في إطار التحضير لمباراة البنك الأهلي. وكان الأهلي قد واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم السبت، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي في بطولة الدوري العام. وشهد مران الفريق محاضرة فنية وتدريبات بدنية متنوعة أعقبها خوض اللاعبين تقسيمة قوية استعدادًا لمواجهة الغد.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي للمبيت بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء غد الأحد على استاد الأهلي WE السلام.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام البنك الأهلي ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

وسجل رباعية الأهلي في شباك الإسماعيلي علي معلول من ركلة جزاء، وأضاف بيرسي تاو في أول ظهور رسمي له مع الأهلي الهدفين الثاني والثالث، واختتم أحمد عبد القادر الرباعية.