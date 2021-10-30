شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة الشناوي وتعليمات خاصة لعبد القادر الأبرز في مران الأهلي .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران النادي الأهلي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، مشاركة محمد الشناوي حارس العرين الأحمر والذي عانى فيالفترة الأخيرة من الإصابة في العضلة الخلفية.

كما عقد بيتسو موسيماني كثر من جلسة خاصة مع أحمد عبد القادر وصلاح محسن لاعبا الفريق الأحمر.



احمد عبد القادر



اكرم توفيق



ايمن اشرف



بدر بانون



جانب من المران



عبد القادر



علي لطفي



محمد الشناوي



موسيماني

ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء غد الأحد على استاد الأهلي WE السلام.



ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس الأول وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.