شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن جاهزية لاعبيه لمباراة الإسماعيلى بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فريق سيراميكا جاهزيته لاعبيه الفنية لمباراة الإسماعيلى المقرر لها غدا الأحد على استاد المقاولون العرب فى تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واختتم سيراميكا، اليوم السبت، تدريباته ووضع الجهاز الفني للفريق لقيادة هيثم شعبان اللمسات الأخيرة على خطة اللعب أمام الدراويش، وكشف المدرب للاعبين نقاط القوة والضعف في فريق الإسماعيلي ، بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان الإسماعيلي قد تلقى خسارة كبيرة أمام نظيره الأهلي برباعية نظيفة، بينما تحصل سيراميكا كليوباترا على نقطة وحيدة بعد تعادله أمام الجونة بهدف لكل فريق.

في المقابل،تعادل فريق الجونة مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وتمكن سيف تقا مدافع فريق سيراميكا من التقدم لفريقه في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول وجاء هدف التعادل لفريق الجونة في الدقيقة 46 عن طريق المهاجم خالد قمر.

وأشاد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، بالروح العالية للاعبي الفريق، خلال مباراة الجونة والتى انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق في افتتاحية الدوري الممتاز.

وقال البطاوي في حديثه مع اللاعبين: "المباريات القادمة للفريق مهمة للغاية، وعلينا حصد النقاط الثلاثة، وتحقيق العلامة الكاملة قبل التوقف الدولي".

وأوضح المدير الرياضي أن مجلس إدارة النادي لديه ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، من أجل تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الجميع داخل منظومة سيراميكا يبذل كل ما لديه من جهد، لتحقيق هذا الهدف.



سيراميكا



محمد إبراهيم



استعدادات سيراميكا