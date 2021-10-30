شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. موسيماني يشرح خطة اللعب بمباراة البنك وتقسيمة قوية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها غدًا الأحد.

وشهد مران الفريق اليوم محاضرة فنية وتدريبات بدنية متنوعة أعقبها خوض اللاعبين تقسيمة قوية استعدادًا لمواجهة الغد، ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء غد الأحد على استاد الأهلي WE السلام.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام البنك الأهلي ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

وسجل رباعية الأهلي في شباك الإسماعيلي كل من: علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 21، وأضاف بيرسي تاو في أول ظهور رسمي له مع الأهلي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 23 و32، واختتم أحمد عبد القادر الرباعية في الدقيقة 87 من عمر المباراة.