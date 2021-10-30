بالفيديو.. الاتحاد يحقق فوزا مثيرا على فيوتشر في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على فريق فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد الإسكندرية مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدين الاتحاد بالفضل في الفوز إلى مهاجمه الأنجولي الجديد كريستوفاو مابولولو الذي سجل هدفين خلال المباراة، ليتربع على صدارة هدافي الدوري بعدما رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في أول جولتين.

وكان الاتحاد السكندري تعادل مع سموحة خلال الجولة الأولى في لقاء مثير انتهى بنتيجة (4-4) ليصبح رصيده أربع نقاط.

أما فيوتشر الذي يشارك لأول مرة في الدوري الممتاز فاز على فاركو بهدف نظيف، ليخسر اليوم أمام الاتحاد ويتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

ملخص المباراة:

افتتح الاتحاد السكندري التسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق الوافد الأنجولي الجديد كريستوفاو مابولولو، الذي استغل تمريرة من سعيدو سيمبوري داخل المنطقة ليحولها بتسديدة داخل شباك فيوتشر جعلت الحارس محمود جنش يظل ساكنا بمرماه.

وفي الدقيقة الـ42، أدرك أحمد رفعت التعادل لفيوتشر بطريقة أكثر من رائعة أمام فريقه السابق، حيث أودع الكرة من ركلة حرة غير مباشرة في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس محمد عبدالمنصف الذي لم يتمكن من التصدي لها.

وعاد أحمد رفعت ليسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة الـ47، بعدما استغل اللاعب تمريرة رائعة من مروان محسن وضعته في مواجهة محمد عبدالمنصف، ليسدد الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى الاتحاد وتصبح النتيجة (1-2).

واستمرت الإثارة بعدما أحرز داميان لوي هدف التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة الـ52، حيث تلقى المدافع الجامايكي عرضية متقنة أرسلها أحمد نبيل مانجا من ركلة حرة، ليودعها بضربة رأسية قوية داخل شباك الحارس محمود جنش.

ثم عاد الاتحاد السكندري ليتقدم في النتيجة بالدقيقة الـ65، بعدما سجل كريستوفاو مابولولو الهدف الثالث لفريقه والثالث له هذا الموسم من ركلة جزاء تسبب فيها محمود جنش بعد عرقلة خالد الغندور.

وفي الدقيقة الـ88، أهدر الاتحاد السكندري فرصة تسجيل هدف رابع بعدما أضاع كريم الديب ركلة جزاء تصدى لها محمود جنش ببراعة.

تشكيل الاتحاد السكندري: محمد عبدالمنصف، مروان عطية، داميون لوي، السيد سالم، صبري رحيل، سعيدو سيمبوري، أحمد نبيل مانجا، فوزي الحناوي، خالد الغندور، أحمد عادل ميسي، كريستوفاو مابولولو.

تشكيل فيوتشر: محمود جنش، جوناثان نجويم، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، كريم عرفات، غنام محمد، عمر سافيولا، أحمد رفعت، ناصر ماهر، عمر كمال عبد الواحد، مروان محسن.