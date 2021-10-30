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يورجن كلوب يعلق على هدف صلاح الملغي أمام برايتون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

رفض يورجن كلوب المدير الفني لنادي التعليق على صحة قرار إلغاء الهدف الثالث للفريق في مباراته أمام برايتون، لكنه امتدح العمل الذي قام به لاعبه محمد صلاح.

وقال كلوب في تصريحاته عقب التعادل مع برايتون 2-2 في بريميرليج: "أنا لم أشاهد اللعبة بعد (كرة الهدف الملغي)، ربما تكون المسافة كانت قريبة للغاية، هدف صلاح جاء من لعبة رائعة، لكن التسلل ألغاه".

وتابع: "أجرينا تعديلا في أسلوب اللعب خلال الشوط الثاني، ولأننا لم نتمكن من الدفاع بالعرض، تحولنا إلى 4-4-2، وساديو ماني انتقل للجناح الأيمن، هذا ما حدث، ويمكننا جميعا أن نلعب كرة قدم أفضل".

وأضاف: "في الشوط الثاني لم أكن في غاية السعادة بلغة الجسد، التي ظهرت من بعض اللاعبين".

وتقدم ليفربول على برايتون بهدفين، قبل أن يتمكن الضيف من التعادل ليخطف نقطة من آنفيلد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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