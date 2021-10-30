مدرب برايتون: صلاح يعيش لحظة استثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح جراهام بوتر المدير الفني لنادي برايتون الإنجليزي، بأنه عانى أمام محمد صلاح جناح ليفربول خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال بوتر في تصريحاته لـ"بي بي سي" البريطانية: "محمد صلاح في لحظة رائعة على مستوى الأداء، لقد عانينا من أجل الضغط عليهم في بعض الأوقات، هم يمتلكون فريقا يستطيع أن يمزقك في ثانية، بفضل العمل الجماعي".

وتابع: "نحن نكن الكثير من الاحترام والتقدير ليورجن كلوب، وليفربول، بفضل ما حققوه في آنفيلد على مدار الوقت، واستمتعنا باللعب هنا، لقد حققوا الفوز 5-0 في المباراة الماضية وكانت لديهم الكثير من الثقة".

وأضاف: "جماهير ليفربول لديهم ثقافة كبيرة، وسيحترمون من حققناه هنا اليوم".

وحول برايتون تأخره بهدفين إلى التعادل بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهم بليفربول على ستاد آنفيلد.