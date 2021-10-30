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مدرب برايتون: صلاح يعيش لحظة استثنائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح جراهام بوتر المدير الفني لنادي برايتون الإنجليزي، بأنه عانى أمام محمد صلاح جناح خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة العاشرة من .

وقال بوتر في تصريحاته لـ"بي بي سي" البريطانية: "محمد صلاح في لحظة رائعة على مستوى الأداء، لقد عانينا من أجل الضغط عليهم في بعض الأوقات، هم يمتلكون فريقا يستطيع أن يمزقك في ثانية، بفضل العمل الجماعي".

وتابع: "نحن نكن الكثير من الاحترام والتقدير ليورجن كلوب، وليفربول، بفضل ما حققوه في آنفيلد على مدار الوقت، واستمتعنا باللعب هنا، لقد حققوا الفوز 5-0 في المباراة الماضية وكانت لديهم الكثير من الثقة".

وأضاف: "جماهير ليفربول لديهم ثقافة كبيرة، وسيحترمون من حققناه هنا اليوم".

وحول برايتون تأخره بهدفين إلى التعادل بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهم بليفربول على ستاد آنفيلد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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