"أسيست وهدف ملغي".. ملخص لمسات صلاح ضد برايتون (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

شارك محمد صلاح في تعادل فريقه ليفربول ضد برايتون بهدفين لكل فريق، في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن مباريات الأٍسبوع العاشر من بريميرليج.

الدقيقة الرابعة في بداية المباراة استطاع محمد صلاح أن يمرر تمريرة رائعة لقائد ليفربول جوردان هندرسون ليسجل هدف مبكر لصالح "الريدز".

وحاول صلاح أن يكرر نفس كرة الهدف الأول بعد عرضية في الدقيقة 11، لكن تمر أمام مهاجمي ليفربول دون خطورة.

وفي الدقيقة 17، واصل صلاح هداياه بتمريرة رائعة لصالح روبيرتو فيرمينو لكن الأخير يهدر انفرادًا وتظل النتيجة (1-0).

وحاول صلاح أن يسجل أمام برايتون في الدقيقة 23 بعد تمريرة رائعة من فيرمينو لكن حارس برايتون يتألق ويبعد الكرة قبل أن يحصل عليها النجم المصري.

صلاح واصل مرة مرة أخرى عرضياته في الدقيقة 39 بعد تمريرة طولية من أرنولد إلا أن كرة صلاح تمر دون خطورة.

الشوط الثاني في الدقيقة 47 استطاع صلاح أن يسجل هدفًا بعد تمريرة من ماني لكن حكم الفيديو يلغي الهدف بداعي التسلل.

جدير بالذكر أن رصيد ليفربول أصبح 22 نقطة ليصبح الفرق بينه وبين تشيلسي المتصدر ثلاث نقاط بعد الفوز "البلوز" بنتيجة (3-0) على حساب نيوكاسل.