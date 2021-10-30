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تشيلسي يعزز صدارته لبريميرليج بثلاثية أمام نيوكاسل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل تربعه منفردا على صدارة الممتاز بفوز كبير على مضيفه نيوكاسل بثلاثية نظيفة في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وفاز تشيلسي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها رييس جيمس في الدقيقتين 65 و77 وجورجينهو من ضربة جزاء في الدقيقة 81.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 25 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام الذي تعادل مع برايتون، وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الذي خسر أمام كريستال بالاس.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد نيوكاسل عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتلقى نيوكاسل الهزيمة السادسة له مقابل أربعة تعادلات، فيما لا يزال سجله خاليا من الانتصارات في المسابقة هذا الموسم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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