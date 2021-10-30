زلزال في الآنفيلد.. برايتون يحرم ليفربول من مزاحمة تشيلسي بتعادل مثير بمشاركة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في مباراة مثيرة على ملعب الآنفيلد انتهت مباراة ليفربول وضيفه برايتون بهدفين لكل فريق، ضمن حسابات الجولة العاشرة من بريميرليج.

ليفربول تقدم في المباراة بهدفين عن طريق جورادن هندرسون ثم ساديو ماني إلا أن برايتون كان له رد الفعل بهدفين جاء عن طريق إينوك مويبو ثم تراوسارد.

بتعثر ليفربول أصبح رصيد "الريدز" 22 نقطة في المركز الثاني ليكون الفارقه بينه وبين تشيلسي المتصدر ثلاث نقاط، حيث تفوق "البلوز" بالفوز على نيوكاسل بنتيجة (3-0).

في المقابل، أصبح رصيد برايتون في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

وينتظر أن يخوض ليفربول مباراة قوية في الجولة المقبلة عندما يواجه ويست هام على ملعب الأخير في "الملعب الأوليمبي".

تشكيل ليفربول: أليسون – روبيرتسون – فان دايك – كوناتي – أرنولد – هندرسون – نابي كيتا – جونز – محمد صلاح – فيرمينو – ماني.

تشكيل برايتون: سانشيز – كوكورييا – شان دوفي – لويس دينك – فالتمان – جاكوب مودر – لالانا – سولمون مارش – بيسوما – إينوك مويبو - لياندرو تروسارد.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثانية أهدر مارش لاعب براتيون فرصة هدف بعد انفراده بمرمى ليفربول لكن أليسون حارس "الريدز" يتألق ويبعد الكرة.

وفي الدقيقة الثالثة، رد جوردان هندرسون قائد ليفربول على فرصة برايتون بهدف بعد تمريرة رائعة يسددها جوردان محرزًا الهدف الأول في المباراة.

برايتون واصل تهديده لمرمى ليفربول بتسديدة قوية من اللاعب بيسوما في الدقيقة 15 ترتطم الكرة في القائم وتظل النتيجة تقدم لصالح ليفربول.

وفي الدقيقة 16، أهدر فيرمينو فرصة تعزيز النتيجة بانفراده بمرمى برايتون بعد تمريرة رائعة من صلاح تمر الكرة أعلى المرمى.

الدقيقة 19 شهدت ضربة قوية في صفوف ليفربول بإصابة الدولي الغيني نابي كيتا ليشارك بدلاً منه تشامبرلين.

واستطاع ساديو ماني أن يسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول بعد رأسية رائعة في الدقيقة 25 عن طريق عرضية من تشامبرلين لتصبح النتيجة (2-0).

هذا الهدف هو الأول لصالح ماني بعد ست مباريات مع ليفربول لعبها ضد برايتون في بريميرليج.

وفي الدقيقة 33، سجل ساديو ماني هدفًا لصالح ليفربول بعد خطأ فادح من حارس برايتون لكن تقنية الفيديو تلغي صحة الهدف بداعي لمس ماني الكرة بيده.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدًا الدقيقة الـ40 سجل لاعب برايتون إينوك مويبو هدفًا رائعًا بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء تمر من أعلى الحارس البرازيلي أليسون لتتقلص النتيجة وتصبح (2-1).

وفي الدقيقة 47، أحرز محمد صلاح هدفًا لصالح ليفربول بعد تمريرة من ماني إلا أن الهدف يُلغى بداعي التسلل.

في الدقيقة 65، ضرب لياندرو تروسارد فريق ليفربول بعدما سجل الهدف الثاني لصالح برايتون بعد مراوغة رائعة في منطقة الجزاء وسط تهاون دفاعي من ليفربول.

وكاد تروسارد أن يوجه ضربة جديدة في ليفربول بهدف ثالث سجله إلا أن الحكم رفض احتساب الهدف بداعي التسلل لتنتهي المباراة عند هذه النتيجة (2-2).