الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة انبي والمقاولون العرب في الدوري المصري يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة انبي والمقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، في إحدى مباريات اليوم السبت 30 أكتوبر 2021.

يستضيف انبي نظيره المقاولون العرب على ستاد بتروسبورت في الجولة الثانية من الموسم الكروي الجديد في الدوري المصري الممتاز 2021-22.

يدخل الفريق البترولي لقاء اليوم بمعنويات منخفضة بعد تعرضه للخسارة في الجولة الافتتاحية امام حامل اللقب الزمالك بنتيجة صفر-2، وسيسعي الى اقتناص اول ثلاث نقاط في الدوري المصري.

على الجانب الآخر حقق المقاولون العرب فوزاً هاماً في انطلاقته بالموسم الجديد امام الصاعد حديثاً للدوري الممتاز فريق الشرقية للدخان بهدف دون مقابل سجله اللاعب النيجيري “جون أوكولي”.

الجدير بالذكر ان لقاء الفريقين في الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز قد شهد فوز المقاولون العرب في مباراة الذهاب 2-1، وفي الإياب خيم التعادل بينهم بنتيجة 1-1.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، وينقل بث مباشر اللقاء على قناة أون تايم سبورت.

انبي – المقاولون العرب

الدوري المصري (الجولة 2)

ستاد بتروسبورت

تنطلق الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش