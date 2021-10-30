الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة النصر والفيحاء في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، ضمن مباريات اليوم السبت 30 أكتوبر 2021.

يحل النصر ضيفاً ثقيلاً امام الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في مباراة قوية وهامة والتي سيسعى من خلالها الفريقان الى تحقيق الانتصار لتعويض خسارتهما في الجولة الماضية.

كان الفيحاء قد تعرض للخسارة امام الباطن صفر-2 في الجولة الماضية بالدوري السعودي، ويتواجد الفريق في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، حصدهم من أربع انتصارات، وتعادل وحيد، بينما تعرض لثلاث هزائم.

على الجانب الآخر تلقى النصر هزيمة على ملعبه بالجولة الماضية امام الاتفاق صفر-1، ويتواجد العالمي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقاط، جمعهم من أربع انتصارات، وتعرض لثلاث هزائم.

تنطلق صافرة بداية مباراة النصر والفيحاء في تمام الساعة 18:50 بتوقيت مصر، 19:50 بتوقيت السعودية، 16:50 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي على القناة السعودية SSC الاولى الرياضية، ويتولى مهمة التعليق عليها كلاً من “عبد العزيز السبر” والمعلق “عبدالله الغامدي”.

الفيحاء 0-1 النصر

الدوري السعودي للمحترفين (الجولة 10)

ملعب مدينة المجمعة الرياضية

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