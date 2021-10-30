نتيجة مباراة السويق والنصر في الدوري العماني عمانتل

نتيجة مباراة السويق والنصر في قمة الجولة الرابعة من الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم السبت 30-10-2021، والمقرر إقامتها على المجمع الرياضي بالرستاق.

تقدم النصر في نتيجة المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع عن طريق “حمد الحبسي” من مجهود فردي رائع.

وخلال الشوط الثاني تدارك السويق هدف التعادل في الدقيقة 66 عن طريق تسديدة ماكرة من اللاعب البرازيلي “ويلمرسون”.

ويدخل السويق المباراة بظروف صعبة، بعدما أطاح بمدربه النمساوي ملادن بوسافيتش عقب خسارته الأولى هذا الموسم في الجولة الماضية أمام بهلاء بهدفٍ دون رد، وحقق السويق انتصارا وحيدًا جاء على حساب الاتحاد في الجولة الثانية (2-1)، وتعادلًا في الجولة الأولى مع صحار (1-1)،

على الجهة المقابلة، يقدم نادي النصر مستويات رائعة حتى الآن في الدوري العماني، بعد ان حقق الفوز على نزوي، عمان والرستاق على الترتيب.

ولم يعرف فريق النصر طعم الانتصار أمام السويق في آخر 5 مباريات في الدوري العماني عمانتل، خسر مرة واحدة، بينما خيم التعادل على 4 مواجهات، منها 3 بنتيجة (1-1)، آخرها في الموسم الماضي.

وسيسعى نادي النصر لفك عقدته أمام السويق وتحقيق الفوز الرابع تواليًا في المسابقة المحلية، ومعادلة رقمة القياسي في آخر موسم حقق فيه لقب الدوري العماني عمانتل 2003/2004.

وانطلق صافرة بداية مباراة السويق والنصر اليوم، في تمام الساعة 19:15 بتوقيت سلطنة عمان، 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر السويق والنصر على القناة العمانية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12111 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4.