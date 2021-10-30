نتيجة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي «جراهام بوتر يخدع كلوب»

تعرف على نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون في الجولة العاشرة ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز «البريميرليج»، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 30-10-2021.

خدع المدرب جراهام بوتر زميله يورجن كلوب حين قاد برايتون لخطف تعادلًا ثمينًا من أمام ليفربول بنتيجة (2-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد روود، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الانجليزي 2021/2022.

وظن الجميع أن ليفربول حسم نتيجة المباراة لصالحه بعدما سجل هدفين في أول 24 دقيقة من بداية اللقاء، ولكن رجال جراهام بوتر تماسكوا بعد ذلك، وتقدموا للهجوم، فكان لهم التعادل الثمين في النهاية.

وأصبح في رصيد ليفربول 22 نقطة، ليفقد الصدارة بفارق نقطتين لصالح تشيلسي الذي فاز على نيوكاسل بثلاثية نظيفة، في المقابل رفع برايتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، بانتظار باقي نتائج مباريات الجولة.

ودخل ليفربول اللقاء بالتشكيلة التالية: أليسون بيكر – أندرو روبيرتسون – فيرجيل فان دايك – ابراهيما كوناتي – ألكسندر أرنولد – جوردان هندرسون – نابي كيتا – كورتيس جونس – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح.

بينما جاءت تشكيلة برايتون كالآتي: روبيرت سانشيز – جويل فيلتمان – شين دافي – لويس دانك – مارك كوكوريا – إينوك مويبو – يفيس بيسوما – سولي مارش – آدم لالانا – ياكوب مودير – لياندرو تروسارد.

ليفربول يرد بقسوة

وفي ظل ضغط ليفربول منذ البداية، سنحت فرصة هدف مؤكد لصالح برايتون في الدقيقة الثالثة، عندما انفرد سولي مارش بالمرمى من الناحية اليسرى في غفلة من دفاع الريدز، ولكن الحارس أليسون بيكر تصدى لها ببراعة.

ورد ليفربول بقسوة، حين أرسل فان دايك تمريرة طولية باتجاه محمد صلاح على الجهة اليمنى روضها وتقدم بها قبل أن يمرر كرة على حدود المنطقة إلى هندرسون الذي ليطلق تصويبة مفاجئة استقرت داخل شباك سانشيز في الدقيقة (4).

وكان برايتون قريب من تعديل النتيجة عبر لاعب خط الوسط المالي يفيس بيسوما ولكن العارضة كان لها رأي آخر، فيما اهدر روبرتو فيرمينو فرصة انفراد بصناعة من محمد صلاح في الدقيقة (16).

وأُجبر يورجن كلوب على إجراء التبديل الأول بخروج نابي كيتا للإصابة في الدقيقة (20)، وحل مكانه تشامبرلين الذي صنع الهدف الثاني في الدقيقة (24)، عندما أرسل عرضية من الجهة اليمنى على رأس ماني ليحولها في الشباك بروعة.

وألغت تقنية الفيديو VAR هدفًا ثالثًا لليفربول في الدقيقة (34) حينما ضغط ساديو ماني على الحارس سانشيز لترتطم الكرة من يد النجم السنغالي في الشباك.

برايتون يعود من بعيد

ونجح برايتون في تقليص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة (41)، عبر لاعب الوسط الزامبي إينوك مويبو، بعدما قابل تمريرة مارش خارج منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، بتصويبة رائعة خدعت أليسون وسكنت شباكه.

استمرت الإثارة بين الفريقين في الشوط الثاني، وسجل محمد صلاح هدفًا لصالح الريدز في الدقيقة (48)، ولكنه ألغي ايضًا، بسبب وجود تسلل على النجم المصري.

وخطف البلجيكي لياندرو تروسارد هدف التعادل لنادي برايتون في الدقيقة (65)، عندما شق دفاع ليفربول من الجهة اليسرى، وتلقى تمريرة آدم لالانا داخل المنطقة ليتلاعب بروبيرتسون قبل أن يسدد في المرمى بقوة.

وصدم تروسارد جميع الحضور في ملعب ليفربول بهدفٍ ثالث في الدقيقة (76)، ولكن راية الحكم هدأت من روع كلوب حين تدخلت لتلغي إحتفالية رجال جراهام بوتر، بسبب عدم شرعية الهدف لوجود تسلل على البلجيكي.

وفشل الفريقين بعد ذلك في صناعة أي فرصة بالدقائق المتبقية، ليعلن الحكم صافرة نهاية المباراة بلا غالب ولا مغلوب.

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