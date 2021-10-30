الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة السد والاهلي في الدوري القطري يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة السد والاهلي في الدوري القطري، لحساب الجولة الـ 8 من المسابقة، في إحدى مباريات اليوم السبت 30 أكتوبر 2021.

يستضيف السد نظيره الاهلي على ستاد جاسم بن حمد، وعينه على تحقيق الفوز الثامن على التوالي في دوري نجوم قطر 2021-2022 ومواصلة الانفراد بالصدارة.

ويتصدر السد جدول ترتيب الدوري القطري بالعلامة الكاملة (21 نقطة) من 7 انتصارات متتالية، حيث استطاع لاعبوه تسجيل 29 هدفاً كأقوى خط هجوم بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.

على الجانب الآخر يتواجد الاهلي في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط، جمعهم من التعادل في 5 مباريات، بينما تعرض لهزيمتين، ولم يحقق الفريق أي فوز حتى الآن في الدوري القطري.

تنطلق صافرة بداية مباراة السد والاهلي في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة السد والاهلي في الدوري القطري على قناة الكأس الرياضية 2 بصوت المعلق الرياضي “سمير اليعقوبي”، بالأضافة الى قناة بين سبورت 3 بصوت المعلق الرياضي “أحمد البلوشي”.

السد 1-0 الاهلي

الدوري القطري (الجولة 8)

ستاد جاسم بن حمد بنادي السد

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