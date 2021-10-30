اهداف مباراة اليوم بين السويق والنصر في الدوري العماني عمانتل

شاهد اهداف مباراة اليوم بين السويق والنصر في قمة الجولة الرابعة من الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم السبت 30-10-2021، والتي أقيمت على المجمع الرياضي بالرستاق.

واصل النصر بدايته القوية وحقق الفوز الرابع على التوالي في دوري عمانتل بعدما ألحق بمضيفه السويق الهزيمة الثانية في المسابقة بنتيجة 2-1.

تقدم النصر في نتيجة المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع عن طريق “حمد الحبسي” من مجهود فردي رائع.

وخلال الشوط الثاني تدارك السويق هدف التعادل في الدقيقة 66 عن طريق تسديدة ماكرة من اللاعب البرازيلي “ويلمرسون”.

وفي الدقيقة 80 استغل سعيد الرزريقي خطأ فادح من مدافع السويق وسجل هدف الفوز للنصر.

بهذا الفوز انفرد النصر بصدارة جدول ترتيب الدوري العماني بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، موسعاً الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه السيب وظفار الى خمس نقاط، في المقابل تجمد رصيد السويق عند 4 نقاط في المركز الثامن.

ودخل السويق المباراة بظروف صعبة، بعدما أطاح بمدربه النمساوي ملادن بوسافيتش عقب خسارته الأولى هذا الموسم في الجولة الماضية أمام بهلاء بهدفٍ دون رد، وحقق السويق انتصارا وحيدًا جاء على حساب الاتحاد في الجولة الثانية (2-1)، وتعادلًا في الجولة الأولى مع صحار (1-1)،

على الجهة المقابلة، يقدم نادي النصر مستويات رائعة حتى الآن في الدوري العماني، بعد ان حقق الفوز على نزوي، عمان والرستاق على الترتيب.

ولم يعرف فريق النصر طعم الانتصار أمام السويق في آخر 5 مباريات في الدوري العماني عمانتل، خسر مرة واحدة، بينما خيم التعادل على 4 مواجهات، منها 3 بنتيجة (1-1)، آخرها في الموسم الماضي.

وسعى نادي النصر لفك عقدته أمام السويق وتحقيق الفوز الرابع تواليًا في المسابقة المحلية، ومعادلة رقمة القياسي في آخر موسم حقق فيه لقب الدوري العماني عمانتل 2003/2004.

وانطلقت صافرة بداية مباراة السويق والنصر اليوم، في تمام الساعة 19:15 بتوقيت سلطنة عمان، 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

ونقل بث مباشر السويق والنصر على القناة العمانية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12111 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4.

شاهد اهداف مباراة اليوم بين السويق والنصر