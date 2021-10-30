الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء والدفاع الجديدي في الدوري المغربي يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الرجاء والدفاع الجديدي في الجولة الثامنة من الدوري المغربي إنوي، ضمن مباريات اليوم السبت 30 أكتوبر 2021.

يحل الرجاء ضيفاً امام الدفاع الحسني الجديدي على ملعب بن أحمد العبدي، وعينه على اقتناص الثلاث نقاط من أجل مواصلة الضغط على الوداد المتصدر قبل لقائه يوم غد عندما يستضيف المغرب الفاسي لصالح نفس الجولة.

ويحتل الرجاء المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة المغربية الاحترافية برصيد 16 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الوداد المتصدر، جمعهم الأخضر من خمس انتصارات وتعادل، وتعرض لهزيمة واحدة.

كان الرجاء قد سقط في فخ التعادل على ملعبه بالجولة الماضية في الدوري المغربي امام الفتح الرباطي بهدف مقابل هدف.

على الجانب الآخر يحتل اصحاب الملعب الدفاع الحسني الجديدي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 14 نقاط، حصدهم من أربع انتصارات، وتعادلين، وتعرض الفريق لهزيمة واحدة، وسيسعي اليوم الى تحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره بعد السقوط في فخ الهزيمة بالجولة الماضية امام المغرب الفاسي.

تنطلق صافرة بداية مباراة الرجاء والدفاع الجديدي في تمام الساعة 19:15 بتوقيت مصر، 20:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الرجاء والدفاع الجديدي في الدوري المغربي على القناة المغربية الرياضية، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي “سفيان رشيدي”.