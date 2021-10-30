اهداف مباراة اليوم بين النهضة وصحار في الدوري العماني عمانتل

طالع اهداف مباراة اليوم بين النهضة وصحار في الجولة الرابعة من الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم السبت 30 أكتوبر 2021.

استعاد النهضة نغمة الانتصارات في دوري عمانتل عقب فوزه العريض امام ضيفه صحار بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهم على مجمع البريمي الرياضي.

بهذه النتيجة رفع النهضة رصيده الى 9 نقاط، بالتساوي مع المتصدر النصر مؤقتاً قبل لقائه مع السويق مساء اليوم لصحالح نفس الجولة، في المقابل تجمد رصيد صحار عند 4 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري العماني.

ودخل النهضة المباراة بهدف العودة إلى سكة الانتصارات من جديد بعد صدمة السيب في الجولة الماضية، بينما كان يبحث صحار عن مواصلة نتائجه الايجابية.

وتلقى فريق النهضة الهزيمة الأولى له في الدوري هذا الموسم على يد السيب بهدفين نظيفين، وذلك بعدما فاز في أول مباراتين أمام المصنعة وصحم.

في المقابل، اقتنص صحار أول فوز له بالجولة الماضية على حساب صحم، بعدما تعادل مع السويق في الجولة الأولى، وخسر في الثانية أمام المصنعة.

وانطلقت صافرة بداية مباراة النهضة وصحار اليوم، في تمام الساعة 16:55 بتوقيت سلطنة عمان، 12:55 بتوقيت جرينتش، 14:55 بتوقيت مصر، 15:55 بتوقيت السعودية.

ونقل بث مباشر النهضة وصحار على القناة العمانية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12111 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4.

الجدير بالذكر أن آخر 5 مباريات جمعت الفريقين في الدوري العماني عمانتل، فاز صحار في 3 مناسبات، مقابل 2 لفريق النهضة، آخرها في الموسم الماضي.