تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام ألافيس في الدوري الاسباني..لاعب مغربي في قائمة البارسا

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام ألافيس في الدوري الاسباني الجولة 12، المقرر إقامتها على ملعب كامب نو، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يجري برشلونة مباراة اليوم تحت قيادة المدرب الجديد للفريق سيرجي برجوان، بعد اقالة المدير الفني الهولندي رونالد كومان يوم الأربعاء الماضي بعد الهزيمة أمام رايو فاليكانو بهدف نظيف.

وتشهد قائمة برشلونة في مباراة اليوم عودة الفرنسي عثمان ديمبلي بعد غياب طويل، بالاضافة إلى توجيه الدعوة لليافع المغربي “عبد الصمد الزلزولي” لأول مرّة مع الفريق الأول للبلوجرانا.

وسيغيب عن البارسا في مباراة اليوم كل من بيدري و فرانكي دي يونج و سيرجي روبيرتو و مارتن برايثوايت بسبب الإصابة، بالاضافة إلى انسو فاتي، الذي لم يشارك ضد رايو فاليكانو ولم يتدرب مع الفريق في الأيام القليلة الماضية.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام ألافيس في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، جافي، نيكولاس فيرنانديز

خط الهجوم: يوسف ديمير، سيرجيو أجويرو، ممفيس ديباي.