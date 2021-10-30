نتيجة مباراة السيب ونزوي في الدوري العماني عمانتل «الامبراطور يقع في الفخ»

تعرف على نتيجة مباراة السيب ونزوي في الجولة الرابعة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم السبت 30-10-2021.

وقع نادي السيب في فخ التعادل السلبي مع مستضيفه نزوي، ضمن الجولة الرابعة بالدوري العماني عمانتل، والتي أقيمت اليوم 30 اكتوبر 2021، على ملعب المجمع الشبابي بنزوي.

ودخل نزوي المباراة بالتشكيلة التالية: عمر الغابشي – ناصر العبري – مبويو تويتي – مصطفى الرقيشي – محمد المعمري – القاسم السليمي – ايوب السالمي – عبدالرحمن العمري – أومسيوس سالوو – بيو نينيبون – مهدي الرواحي.

بينما بدأ السيب بالتشكيل الآتي: احمد الرواحي – جمعة الحبسي – خالد البريكي – علي البوسعيدي – أمجد الحارثي – حارب السعدي – عيد الفارسي – صلاح اليحيائي – المنذر العلوي – مروان تعيب – عبدالعزيز المقبالي.

وبهذا التعادل، ظل فريق نزوي بدون انتصار حتى الآن في الدوري العماني عمانتل 2021/2022، وأصبح في رصيده نقطتين ليتراجع إلى المركز العاشر بجدول الترتيب، (خسر أمام النصر في الجولة الأولى وظفار في الثانية، وتعادل مع مسقط).

في المقابل، رفع السيب رصيده إلى 8 نقاط من 4 مباريات، ويتراجع من المركز الثاني إلى الثالث بجدول ترتيب دوري عمانتل، (تعادل مع صحم، وانتصر في مباراتين متتاليتين على مسقط والنهضة).

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