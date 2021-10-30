اهداف مباراة اليوم بين عمان والامارات بتصفيات كأس اسيا تحت 23 «مروان فهد يدخل التاريخ»

شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم بين عمان والامارات في الجولة الثالثة من دور مجموعات تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم ايضًا قيرغيزستان والهند.

حقق منتخب الامارات الاولمبي فوزًا ثمينًا على حساب شقيقه العماني بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الفجيرة اليوم السبت 30 اكتوبر 2021، ليقترب بشدة من التأهل إلى نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها العام المقبل في اوزبكستان.

وبهذا الانتصار رفع منتخب الامارات رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة من 3 مباريات، وتمتلك قيرغيزستان والهند 3 نقاط من مباراتين، في المقابل تجمد رصيد عمان عند 3 نقاط، لتتبخر آماله بشكلٍ رسمي في المشاركة بكأس آسيا.

ومن المقرر مواجهة منتخب الهند الاولمبي نظيره قيرغيزستان في ختام منافسات المجموعة على نفس الملعب «الفجيرة»، وستنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

وانهى منتخب الامارات الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدفٍ دون رد، سجله لاعب شباب الاهلي دبي «مروان فهد» بعد مرور 8 ثواني فقط من بداية اللقاء، ليدخل قائمة أسرع اهداف كرة القدم عبر التاريخ.

ونفذ منتخب الامارات ضربة البداية ثم أرسل لاعب الأبيض كرة طولية في عمق دفاع منتخب عمان خطفها مروان فهد من أمام المدافع على حدود منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويسدد كرة على يسار الحارس ابراهيم الراجحي.

وفي الشوط الثاني، أضاف لاعب نادي الوصل «علي صالح» الهدف الثاني للمنتخب الاماراتي في الدقيقة (85)، حينما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء سددها مباشرة بباطن القدم في اتجاه المرمى لتسكن الشباك العمانية.

الجدير بالذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

اهداف مباراة اليوم بين عمان والامارات بتصفيات كأس اسيا تحت 23