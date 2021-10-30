تشيلسي يعزز صدارته وليفربول يتعثر بالتعادل وكريستال بالاس يُسقط السيتي بمعقلة

عزز تشيلسي صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز بعد مباراته الصعبة أمام نيوكاسل في أول 65 دقيقة.



ابتعد تشيلسي بصدارة الدوري الممتاز بانتصاره 3-0 على مضيفه نيوكاسل اليوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.



وصمد أصحاب الأرض في الشوط الأول وأول 20 دقيقة من الثاني وأتيحت لهم عدة فرص لمباغتة المتصدر قبل أن ينتفض البلوز في آخر 25 دقيقة.



وسجل جيمس ثنائية لتشيلسي (65 و77) ثم أضاف الإيطالي جورجينيو الهدف الثالث من ركلة جزاء (81).



ورفع تشيلسي رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتعثر بالتعادل أمام برايتون 2-2 وخمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خسر من كريستال بالاس 2-0.



وظل نيوكاسل في المراكز المتأخرة باحتلاله المركز التاسع عشر بأربع نقاط فقط.





وفي مباراة أخرى اكتفى النجم المصري محمد صلاح بصناعته هدفاً لصالح ليفربول الذي سقط بفخ التعادل أمام برايتون، وفرّط ليفربول بفوز كان في المتناول أمام ضيفه برايتون وتعادل معه 2-2.



وسجّل هندرسون هدف ليفربول الأول عقب تمريرة مميزة من محمد صلاح (4) قبل أن يضيف السنغالي ماني الهدف الثاني مستفيداً من كرة زميله تشامبرلاين (24) ليصل الريدز إلى الدقيقة الأربعين متقدماً بثنائية رغم خطورة الضيوف.



وذلل الزامبي مويبو الفارق قبل نهاية الشوط الأول ليعيد برايتون لأجواء اللقاء (41).



وأعاد البلجيكي تروسارد المباراة إلى نقطة البداية بإدراكه التعادل في الدقيقة الخامسة والستين ليجبر ليفربول على التعادل الرابع له هذا الموسم مقابل ستة انتصارات.



ورفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي المتصدر فيما صار رصيد برايتون 16 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.



وفي لقاء آخر، فاجأ كريستال بالاس مستضيفه مانشستر سيتي بفوزه عليه بهدفين نظيفين، على "ستاد الاتحاد"، مني سيتي بخيبة ثانية توالياً في غضون أسبوع بتلقيه هزيمته الثانية في النسخة الحالية من البريميرليغ بعد خسارته أمام كريستال بالاس صفر-2 في مباراة أكملها فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعشرة لاعبين منذ الثواني الأخيرة للشوط الأول.



ودخل حامل اللقب لقاءه وضيفه اللندني على خلفية خروجه من دور الـ16 لمسابقة كأس الرابطة بالخسارة أمام وست هام يونايتد بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلباً في الوقت الأصلي، ثم مُني السبت بخيبة أخرى جعلته متخلفاً بفارق خمس نقاط عن تشيلسي المتصدر قبل مواجهة الدربي السبت في معقل جاره يونايتد.



ووجد سيتي نفسه متخلفاً باكراً منذ الدقيقة السادسة بهدف للإيفواري ويلفريد زاها بعد تمريرة من كونور غالاغر.



ثم تعقدت مهمة فريق غوارديولا حين دخل إلى استراحة الشوطين منقوص العدد بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه الإسباني أيميريك لابورت لأنه كان المدافع الأخير حين أسقط زاها وحرمه من الانفراد بالمرمى (2+45).



ورغم محاولاته عجز سيتي عن العودة إلى اللقاء، حُسمت الأمور نهائياً لصالح الضيوف حين تحوّل غالاغر من ممرر إلى هداف في الدقيقة 88 بعد تمريرة من الفرنسي-الإنكليزي مايكل أوليز.



وتجمّد رصيد "السيتيزنس" عند 20 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً في حين رفع كريستال بالاس رصيده إلى 12 نقطة في المرتبة الثالثة عشرة مؤقتاً أيضاً.



كما، حقق أرسنال فوزاً ثميناً على مستضيفه ليستر سيتي 2-0، وسجل للمدفعجية البرازيلي غابرييل ماغاليس 5، وإيميل سميث روي 18.



وصار رصيد فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا 17نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 14 في المركز العاشر.





المصدر: وكالات + بي إن سبورت