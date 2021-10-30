شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة البنك فى الدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق الأهلي مرانه الأخير، على ملعب مختار التتش ضمن تحضيراته لمواجهة البنك الأهلي غدا الأحد على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

كان الأهلي قد افتتح الموسم الحالي بالفوز الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى، ويرغب في مواصلة انتفاضته أمام البنك الأهلي.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي بث مباشر لاستعدادات الفريق الأحمر الأخيرة لمبارة البنك الأهلي والتحضيرات النهائية لموقعة الغد.

ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء غد الأحد على استاد الأهلي WE السلام.



ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس الأول وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.