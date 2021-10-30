شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش وشوبير ومصيلحي في مقصورة مباراة الاتحاد السكندرى وفيوتشر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني على حضور مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل، على استاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد الإعلامي أحمد شوبير في مقصورة اللقاء أيضا، فيما حرص محمد مصيلحي على استقبال المدير الفني للمنتخب الوطني في المقصورة الملكية للاستاد.



كيروش وشوبير ومصيلحي (2)



كيروش وشوبير ومصيلحي (3)



كيروش وشوبير ومصيلحي (1)

مباراة اليوم رغم أنها الأولى تاريخيا بين الفريقين في الدوري، لكنها مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل مع سموحة بأربعة أهداف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز فيوتشر على فاركو بهدف دون رد في نفس الجولة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي: "عبد المنصف لحراسة المرمى، ورباعي الدفاع مروان عطية،داميون لوي،السيد سالم، صبري رحيل ، وفي الوسط سعيدو سيمبوري، أحمد مانجا، الحناوي، الغندور، عادل ميسي، ومهاجم وحيد هو مابولولو.

فيما جاء تشكيل فيوتشر كالآتي: "حارس المرمى: محمود جنش، والدفاع: جوناثان نجويم ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وكريم عرفات، والوسط: غنام محمد وعمر سافيولا وامامهما احمد رفعت وناصر ماهر وعمر كمال عبد الواحد، والهجوم: مروان محسن".

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة خوض لقاءات الدوري بروح قتالية مثلما ظهر على أداؤهم في مباراة سموحة بالجولة الأولى للمسابقة حيث تمكن الفريق من قلب تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول لتعادل بأربعة أهداف لكل فريق مشدداً على المدافعين ضرورة التركيز الدفاعى لتلافى الأخطاء الساذجة التي كلفت الفريق أربعة أهداف في أول مباراة.

في المقابل طالب على ماهر المدير الفني لفيوتشر لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لتدشين موسم مميز في أول تواجد لهم بدوري الأضواء والشهرة لاسيما بعد اكتساب دفعة معنوية هائلة من الفوز على فاركو في بداية المشوار.