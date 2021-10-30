شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية للاعبين فى فندق الإقامة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إطالات بفندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا للقاء طلائع الجيش، وقام الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لأداء الإطالات.

ويختتم الفريق الأبيض تدريباته في الخامسة والربع مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له غدا الأحد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم كارتيرون 22 لاعبًا لقائمة مباراة الطلائع، وشهدت القائمة عودة أحمد فتوح عقب انتهاء إيقافه، حيث غاب اللاعب عن مباراة إنبي في الجولة الأولى للدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء منذ الموسم المنقضي، وضمت القائمة كلاً من..