شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن وناصر ماهر يقودان هجوم فيوتشر.. وموبولولو للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر وحسام حسن تشكيل فرقي فيوتشر والاتحاد السكندرى للمباراة المقرر لها الخامسة والنصف عصر اليوم السبت، على ستاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: كريم عرفات، مروان محسن، محمد عبد المنعم، جوناثان، أحمد رفعت، محمود عبد الرحيم جنش، محمود مرعى، ناصر ماهر، عمر سافيولا، غنام محمد، عمر كمال.

وضمت تشكيلة فيوتشر كلا من:-

حراسة المرمى: جنش

الدفاع : محمد عبد المنعم – محمود مرعى – جوناثان – كريم عرفات

الوسط : أحمد رفعت – ناصر ماهر، عمر سافيولا، غنام محمد – عمر كمال

الهجوم : مروان محسن

وضمت تشكيلة الاتحاد السكندرى كلا من:-

محمد عبد المنصف في حراسة المرمى

الدفاع : السيد سالم – صبرى رحيل – داميون لوى – السيد سالم

الوسط : سعيدو صنبورى – خالد الغندور – أحمد عادل ميسى – أحمد نبيل مانجا– مروان عطية

الهجوم : موبولولو