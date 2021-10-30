شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن ضم الأمريكي جاريت مواجاتوتيا لفريق الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي اتمام إجراءات التعاقد مع المحترف الأمريكي جاريت مواجاتوتيا لمدة موسم واحد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة «رجال الطائرة» بالنادي خلال الموسم الجديد.

ووقع « جاريت مواجاتوتيا» على عقود الانضمام إلى الأهلي بعد اجتياز الكشف الطبي، تمهيدا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية؛ استعدادا لخوض المباريات في الفترة المقبلة.

وجاء التعاقد مع المحترف الأمريكي، في إطار حرص مجلس إدارة الاهلي على تدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على البطولات.

ويمتلك اللاعب الأمريكي خبرة كبيرة على مستوى الأندية، حيث سبق له الاحتراف في العديد من الدوريات الأوروبية كان آخرها الدوري البولندي.

ويلعب مواجاتوتيا في «مركز4 »، وانضم مواجاتوتيا للمنتخب الأمريكي للكرة الطائرة في عام 2011 ومثل بلاده في العديد من البطولات القارية والدولية.



وحقق مواجاتوتيا مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للكرة الطائرة المركز الثالث في كأس العالم التي أقيمت باليابان عام 2019، كما شارك مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو2020.